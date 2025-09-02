Hallan a niña de 3 años sola en la calle; la resguardan

Ciudad Juárez.– La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), a través del Departamento de Trabajo Social, solicita el apoyo de la ciudadanía para localizar a los familiares de una niña de aproximadamente tres años.

El resguardo se realizó luego de que agentes municipales, durante labores de patrullaje en la colonia Horizontes del Sur, atendieron un reporte al número de emergencias 911 sobre una menor extraviada en el cruce de la calle Circuito Interior y bulevar Independencia.

Al llegar al lugar, los oficiales localizaron a una niña que coincidía con las características descritas, quien dijo llamarse Mía Isabel Ramos Bustamante, de tres años. Posteriormente, fue trasladada al Departamento de Trabajo Social de la SSPM en la estación de Policía del Distrito Riveras, donde recibió atención del personal en turno.

La corporación pide a la ciudadanía que, en caso de contar con información que ayude a localizar a sus familiares, se comunique a los teléfonos 737-0520 o 737-0500.