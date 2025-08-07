Hallan a mujer sin vida en vivienda de la colonia Granjero

Ciudad Juárez.- La tarde de este jueves fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda ubicada en las calles Ciruelo y Cártamo, de la colonia Granjero.

De acuerdo con el primer reporte, una persona señaló haber visto a la víctima tirada dentro del domicilio, aparentemente sin signos vitales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmaron el hallazgo; una mujer sin vida, desnuda de la parte superior del cuerpo y con una cuerda atada al cuello.

La vivienda fue asegurada por agentes municipales y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones.

No se ha revelado la identidad de la mujer, Tampoco si se trató de un homicidio.