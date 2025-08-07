Hallan a mujer sin vida en vivienda de la colonia Granjero

Ciudad Juárez.- La tarde de este jueves fue localizado el cuerpo sin vida de una mujer en una vivienda ubicada en las calles Ciruelo y Cártamo, de la colonia Granjero.
De acuerdo con el primer reporte, una persona señaló haber visto a la víctima tirada dentro del domicilio, aparentemente sin signos vitales.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal confirmaron el hallazgo; una mujer sin vida, desnuda de la parte superior del cuerpo y con una cuerda atada al cuello.
La vivienda fue asegurada por agentes municipales y se dio aviso a la Fiscalía General del Estado para iniciar las investigaciones.
No se ha revelado la identidad de la mujer, Tampoco si se trató de un homicidio.
Las personas que se encuentren en una situación de crisis, con ideas suicidas o que no sepan qué hacer debido a un mal momento, pueden llamar al: 911, número de emergencias y atención de crisis: 800 911 2000, línea de la vida, disponible a cualquier hora para recibir acompañamiento y atención.