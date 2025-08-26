Ciudad Juárez.- Vecinos de la colonia El Papalote, en la intersección de calle Ojo de la Casa y Ejido Ojo de la Casa, localizaron esta mañana el cuerpo de un hombre sin vida en un cuarto del segundo piso, a un costado de su cama, con un impacto de arma de fuego en la cabeza.

Vecinos reportaron que alrededor de las 10:00 de la noche escucharon un disparo, pero fue hasta esta mañana que la dueña de la vivienda realizó el hallazgo y dio aviso al número de emergencias 911.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal acudieron como primeros respondientes, acordonando la zona y permaneciendo en espera de la llegada del personal de la Fiscalía General del Estado.

La investigación del homicidio está en curso.