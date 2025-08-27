Ciudad Juárez.– La mañana de este miércoles fue localizado el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija y con cinta adhesiva en un área con maleza de la colonia El Sauzal.

El hallazgo se registró en el cruce de las calles Francisco Javier Mina y Presidentes Ejidales, luego de que una persona que pasaba por el lugar reportó el hecho al número de emergencias 911.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal acudieron como primeros respondientes y acordonaron la zona para resguardar la escena.

Elementos de la Fiscalía General del Estado se encuentran en el sitio para llevar a cabo las investigaciones correspondientes y determinar la identidad de la víctima.