Ciudad Juárez.– Esta mañana, en el cruce de Monte de Toledo y Portal de San Antonio, dentro de un terreno donde se construye un fraccionamiento, fue localizado el cuerpo de un hombre sin vida.

La víctima estaba atada de pies y manos y presentaba impactos de bala, de acuerdo con la información preliminar.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Guardia Nacional y agentes de la Fiscalía General del Estado, quienes se hicieron cargo de las primeras investigaciones.

El área quedó acordonada en tanto personal de la unidad de Servicios Periciales realizaba el levantamiento correspondiente.

