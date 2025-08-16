Hallan a 'encobijado' en Álamos de Senecú

Ciudad Juárez.– Esta madrugada fue localizado el cuerpo de un hombre envuelto en cobijas sobre la calle Álamo Blanco, a la altura del cruce con bulevar Manuel Gómez Morín, en la colonia Álamos de Senecú.

El hallazgo se realizó luego de que usuarios reportaran olores extraños; al verificar, elementos de seguridad encontraron al hombre maniatado, con cortes en el rostro y envuelto en cobijas de color morado y gris, además de tenis blancos.

Paramédicos confirmaron que la víctima ya no presentaba signos vitales y que la causa de muerte parece haber sido traumática.

Agentes de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para iniciar las investigaciones y recabar evidencias que permitan esclarecer este homicidio.