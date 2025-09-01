Hallan a dos hombres asesinados en Parajes de San José
Foto: Net Noticias

Ciudad Juárez.- Dos hombres fueron hallados sin vida la noche del domingo en una brecha del fraccionamiento Parajes de San José, en el cruce de las calles Costa de México y Costa del Atlántico. El hallazgo ocurrió alrededor de las 23:20 horas de ayer, informaron autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas víctimas presentaban huellas de violencia y tenían mutiladas las manos. Además, sobre sus cuerpos se encontró un mensaje amenazante, clavado con un cuchillo.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para resguardar la escena y realizar las primeras indagatorias.

Este doble homicidio se suma a otros hechos violentos registrados recientemente en el mismo sector.

