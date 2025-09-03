Hallan a adulta mayor sin vida en vecindad del Arroyo Colorado

Ciudad Juárez.– Una mujer adulta mayor fue localizada sin vida y en estado de descomposición ayer por la noche, dentro de una vecindad ubicada en las calles Segunda de Ugarte y Boro, en la colonia Arroyo Colorado.

De acuerdo con el reporte, la víctima era propietaria del inmueble y fueron los propios inquilinos quienes la encontraron tras percibir fuertes olores en el lugar.

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron para realizar las diligencias correspondientes y proceder con el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento no se han dado a conocer las causas del fallecimiento ni la identidad de la mujer, únicamente que se trata de una persona de la tercera edad.