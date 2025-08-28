Ciudad Juárez.- Los cuerpos sin vida de dos jóvenes fueron localizados la mañana de este jueves en el cruce de Costa del Golfo y Fundadores de América, en el fraccionamiento Parajes de San José.

Las víctimas estaban amarradas de pies y manos y presentaban huellas de violencia. Junto a ellas se encontró una cartulina con un mensaje amenazante, la cual estaba clavada con un cuchillo al pecho de una de las víctimas.

El hallazgo fue realizado por vecinos del sector, quienes dieron aviso inmediato a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quienes acordonaron el área en espera de la intervención de la Fiscalía General del Estado. Con este doble homicidio, la cifra de víctimas en Ciudad Juárez asciende a 68 durante el mes de agosto.