Ciudad Juárez.– Durante la madrugada de este domingo, fueron localizados tres cuerpos en avanzado estado de descomposición dentro de una vivienda ubicada en el fraccionamiento Valle Verde.

El inmueble, situado en un segundo piso, se encuentra en el cruce de las calles Paseos del Bosque Sur y Paseos de los Secretos.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y de la Guardia Nacional, quienes resguardaron el área mientras agentes investigadores realizaban el levantamiento de evidencias.

Los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), sin que hasta el momento se haya revelado la causa del fallecimiento.