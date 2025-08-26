Hace 5 meses CCE pidió información de inversión y desarrollo del aeropuerto

Ciudad Juárez.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Juárez recordó hoy que hace más de cinco meses solicitaron, a través de un oficio formal, informes sobre el plan de inversión y desarrollo del Aeropuerto Internacional Abraham González de Ciudad Juárez para los próximos cinco años.

Con la publicación del oficio dirigido al Grupo Aeroportuario del Centro Norte, fechado el pasado 18 de marzo, el CCE recordó que en aquel momento solicitaron detalles de la información que hoy se dio a conocer en el evento de inauguración del aeropuerto.

En el documento de dos hojas respaldan su preocupación por el aumento del flujo de pasajeros y destinos del aeropuerto, así como por la presentación de inconsistencias, como el acceso a las escaleras eléctricas y el ascenso y descenso de personas con discapacidad y adultos mayores a los aviones mediante escaleras inestables.

El documento fue firmado por el entonces coordinador del CCE, Héctor Núñez Polanco, y de acuerdo con información del mismo consejo, hasta el momento no han obtenido respuesta.