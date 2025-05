¿Habrá Ley Seca el domingo 1 de junio?

Ciudad Juárez.- El próximo 1 de junio se llevarán a cabo las elecciones del Poder Judicial, donde los chihuahuenses saldrán a elegir a jueces, magistrados y ministros. Sin embargo, una de las dudas que tiene la ciudadanía es si ese día se implementará la Ley Seca.

Sobre ese tema, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, indicó que están analizando si esta medida es favorable o no para la población en general, y si tiene un impacto real en el proceso electoral.

“Nosotros, desde el inicio de esta administración, hemos venido valorando realmente cuál es el impacto de generar una figura como la Ley Seca. Seguimos valorando la decisión. En mi opinión personal, luego nos enfrentamos a que este tipo de medidas tienen como origen más una tradición que una relación con la lógica y la realidad de las ciudades donde se aplica. En este caso en particular, en cuanto tengamos una decisión tomada, vamos a anunciarla”, expresó el secretario.

Refirió que se está valorando el impacto que tiene tomar una medida como esta, buscando no dañar al comercio. Por ello, incluso se podría hacer algo intermedio, ajustando el horario de la Ley Seca para no producir un impacto negativo en los comercios de la ciudad. Ese día se realizará también el cierre de la Feria Santa Rita.

“Se está valorando de manera muy seria cuál es el impacto real de una medida como esta. Si lo que estamos haciendo, por un lado, es dañar al comercio y limitar el libre esparcimiento de las familias, de los mayores de edad en el estado de Chihuahua, o si no se logra un impacto, o realmente no incide en el resultado ni en el proceso de una elección como la que tenemos ese domingo, pues eso acreditará que la decisión tendrá que ser la de no implementar la medida”, finalizó De la Peña.