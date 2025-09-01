Ciudad Juárez.– Esta semana se llevará a cabo la inscripción de los alumnos que cursarán el nivel medio superior en los planteles de secundaria que fueron reconvertidos para funcionar como preparatorias en el turno vespertino.

Maurilio Fuentes Estrada, subsecretario de Educación y Deporte en la Zona Norte, informó que los dos planteles instalados en escuelas secundarias permitirán que más jóvenes juarenses continúen con su educación.

“El día jueves y viernes de esta semana se realizará la inscripción en el Centro de Estudios de Bachillerato 9/2, que operará en la Secundaria Federal 20, y en el 9/3, ubicado en el Parque Industrial Fernández”, explicó.

Los adolescentes del Valle de Juárez tendrán disponible el Centro de Estudios de Bachillerato 9/2, que funcionará en el turno vespertino en la Secundaria Federal número 20, ubicada entre las calles Omar y Gerardo, en el poblado de Loma Blanca.

Bajo el mismo modelo de reconversión —donde las instalaciones de una secundaria ofrecen clases de preparatoria en la tarde—, la Secundaria Estatal 3061, ubicada en la zona del Parque Industrial Fernández, albergará al Centro de Estudios de Bachillerato 9/3.

El proceso de preinscripción se realizó semanas atrás vía telefónica y esta semana se completará con la entrega de documentación en el plantel correspondiente:

Solicitud de inscripción generada tras la preinscripción (documento de cuatro hojas).

Carta de consentimiento firmada por padre, madre o tutor.

Constancia o certificado de estudios de secundaria.

Acta de nacimiento.

CURP.

Documento de asignación de Número de Seguro Social.

Certificado médico expedido por una instancia de salud pública (Secretaría de Salud en centros de salud, Cruz Roja, IMSS o Issste).

Comprobante de domicilio.

Cuatro fotografías tamaño infantil en blanco y negro (no instantáneas).

Carta de aceptación de manejo de datos (otorgada por la escuela).

Cartilla de vacunación.

En caso de requerir más información, madres, padres y tutores pueden comunicarse con la Comisión Estatal para la Planeación y Programación de la Educación Media Superior (Cepems) al teléfono 656 629 33 00, extensiones 21013, 21012 y 21062.

Asimismo, pueden acudir directamente a la oficina de Educación ubicada en el edificio administrativo del Gobierno del Estado José María Morelos y Pavón (Pueblito Mexicano).

De acuerdo con la información proporcionada en la línea de Cepems, cada plantel habilitó 140 espacios. Posteriormente se generó una lista de espera para que los aspirantes se inscriban conforme se liberen lugares, en caso de que algunos preinscritos no completen su registro.