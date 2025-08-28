Habrá 'apagón' de agua por obras de la JMAS

Ciudad Juárez.- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) dio a conocer que, debido a obras, habrá suspensión del servicio en los fraccionamientos Parajes de Oriente, Manuel J. Clouthier y zonas aledañas.

El viernes 29 de agosto, el Departamento de Eficiencia Física instalará dos válvulas de ocho y 10 pulgadas, "con la finalidad de mejorar la operación de la red de agua potable y brindar un mejor servicio en el fraccionamiento Parajes de Oriente y zonas aledañas".

Los trabajos se realizarán desde las 8:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, en el cruce de las calles Desierto de Kavir y Desierto de Argelia en el Pozo 207.

"A los residentes del área, se les exhorta hacer acopio del líquido para las necesidades más apremiantes, mientras que a los guiadores se les solicita circular con precaución", se lee en un comunicado.