Ha repatriado EU a más de 460 mil personas en 2023

Ciudad Juárez. - El nearshoring o la relocalización estratégica de la cadena de suministros de la industria, aunque funciona inmediatamente después de la pandemia, comenzó a escucharse y ser parte de los discursos de la industria a lo largo y ancho del país durante el 2023 y particularmente en Juárez, donde promete un sinfín de beneficios.



Para el cierre del 2023, el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, Index en Juárez reporta la llegada de cinco nuevas industrias a Juárez, la de menos empleados cuenta con 150 de ellos; adicionalmente están las expansiones, que se trata de maquiladoras que, aunque ya cuentan con empresas en la ciudad, sus planes de crecimiento se relacionan con este fenómeno mundial: este año se dieron dos.



De acuerdo a archivos informativos, la empresa alemana Kurtz-ersa colocó la primera piedra de la que será su nueva y primera planta en América Latina el pasado 11 de julio, esta compañía realiza maquinaria para la industria electrónica, todo lo que es soldadura de tablillas que se utilizan en autos eléctricos, celulares, entre otros, detalló su vicepresidente de Operaciones, Marcelino Espelosin.



El pasado 4 de octubre, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar también fue invitado al corte de listón de la planta número 41 de Tecma, empresa dedicada a la fabricación de válvulas neumáticas de precisión, esta expansión cuenta con 200 empleados en siete distintos proyectos.



La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, fue invitada el pasado 7 de noviembre a la apertura oficial de la planta BRP número III, donde se fabrican vehículos 'todo terreno' Can Am Maverick. Durante el evento se destacó que esta compañía cuenta con alrededor de 9 mil trabajadores en el estado.



Estas compañías son algunos de los ejemplos de las aperturas mencionadas durante el 2023 y cumplen el perfil de electromovilidad que se ha buscado en los últimos tiempos para la industria fronteriza.



“Esas nuevas empresas, nuevas inversiones, o nuevos productos dentro de las plantas ya establecidas aquí que es parte de la relocalización de los productos nos ha ayudado a compensar un poco el impacto de la desaceleración económica en EU, porque esto balancea generando nuevos empleos”, explicó Sergio Colín, presidente de Index en Juárez.



A inicios del 2023, Jaime Campos, expresidente de la Asociación de Maquiladoras en Juárez y exfuncionario de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del gobierno del estado, explicó que el nearshoring es resultado de la situación política global entre China y Estados Unidos.



“El nearshoring significa)cerca, orilla, y outshoring es cuando empresas de aquí se fueron a China porque ese país abrió su mercado, fue alrededor de los 90s y principios del 2000, tuvimos muchas empresas que se fueron a China. Ahora viene la situación política global entre China y Estados Unidos e invierte las cosas, para ellos es outshoring y para nosotros es nearshoring, se vuelven a acercar y la frontera mexicana es el punto más importante para este fenómeno”, detalló Campos.



En este contexto mundial, a las empresas les interesa la cercanía con el mercado americano, ahora el reto para este país y en particular para Ciudad Juárez, es responder con la infraestructura adecuada para recibir este fenómeno tan grande que se está viniendo, dijo el experto en temas industriales.



“Por eso los gobiernos están trabajando en los temas fundamentales, de capacidad eléctrica, agua, población económicamente activa para la industria y hemos visto aquí en Ciudad Juárez el crecimiento de naves industriales por todos lados y que todas ya tienen un cliente, hay que mencionarlo”, comentó Jaime Campos.



El presidente de Index explicó además que, aunque desconocen el número de empresas que atraerá a la ciudad la relocalización, saben que hay 400 consideradas para México y que se repartirán entre 13 ciudades, una de ellas Juárez.



“Solamente hay que recordar que en Juárez tenemos 332 empresas y unas tantas más en el estado y eso por default va a desencadenar que estas industrias sigan llegando”, detalló el líder industrial.



Sectores como los bienes raíces, el comercio, e incluso el turismo de negocios, han reportado crecimiento relacionado indirectamente con el nearshoring, uno de los ejemplos de esta expansión durante el 2023 es la inauguración de cuatro nuevos centros comerciales en Ciudad Juárez.