Ha atentido HG en Juárez a 325 personas migrantes en lo que va de 2023

Ciudad Juárez.– El Hospital General de Ciudad Juárez informó que ha brindado servicio médico gratuito a 325 migrantes provenientes de países como Guatemala, El Salvador, Venezuela, Cuba, Perú, Nicaragua, Colombia, Ecuador y Haití, entre otros.

Del 1 de enero al 27 de noviembre de 2023 se atendió a 216 hombres y 109 mujeres, en este recinto de segundo nivel que depende del Instituto Chihuahuense de Salud (Ichisal).

Carlos Tadeo Perzabal Avilés, director médico del nosocomio, aseguró que se da puntual seguimiento a las instrucciones giradas por el secretario de Salud, de atender con base en los estándares de calidad y calidez, a los pacientes que acuden a las instalaciones.

Vencer el cáncer

Sin costos para ella o sus seres queridos, Jackeline Goire, procedente de Cuba, venció al cáncer cérvico-uterino gracias a la atención recibida en el lugar.

Hoy recuperada del padecimiento, Jackeline narra que mientras recorría el país acompañada de su pequeña hija, se percató que padecía de la enfermedad.

En el mes de abril cuando llegaron a esta frontera, algunas personas la incentivaron a acudir al Hospital General, de donde se llevó una agradable sorpresa, pues el personal estuvo de principio a fin al pendiente de su tratamiento.

“Me ayudaron muchísimo. Llegué con un cáncer bastante avanzado y gracias a toda la atención que me dieron en el hospital, ya estoy limpia. Quiero agradecerle a la Gobernadora lo que han hecho por mí, fueron más de 80 mil pesos y yo no pagué ni un centavo. Realmente me salvaron la vida”, dijo.