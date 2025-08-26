Ciudad Juárez.- Un local de venta de vestidos de novia cerró sus puertas y dejó a varias decenas de mujeres sin cubrir sus pedidos.

El hecho fue denunciado por afectadas de la boutique denominada Vonna Bridals, situada en la plaza Quinta en el bulevar Manuel Gómez Morín.

Varias mujeres, acompañadas de sus futuros esposos llegaron al local comercial luego de enterarse del cierre, ya que mencionaron que por parte de la boutique, solo se dijo que no habría devolución de dinero ni entrega de vestidos.

Las mujeres ingresaron a la tienda y ante la negativa de la devolución del dinero llamaron a las autoridades.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) acudieron para calmar la situación.

Algunas afectadas aceptaron llevarse algunos de los vestidos de mostrador, para menos recuperar algo de lo perdido.