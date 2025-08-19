Gran reto, conseguir 300 mdp para construir Centro de Convenciones: CMIC

Ciudad Juárez.– El Fideicomiso para el Centro de Convenciones dio a conocer que cuenta con poco más de 200 millones de pesos para iniciar con este proyecto de construcción, por lo que organismos como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) considera que este presupuesto es suficiente para iniciar la obra, pero faltarán otros 300 millones para concluir los trabajos.

Por el momento se habla de una construcción de alrededor de 20 mil metros cuadrados y cuyo costo de esta obra sería de más de 500 millones de pesos, por lo que habría que conseguir alrededor de 300 millones de pesos, lo que es un buen reto, consideró Fernando Suárez Cerón, presidente de la CMIC.

"Nosotros vamos a estar muy pendientes de que no pare (la obra). Ahora que ya se comenzó con la parte del proyecto ejecutivo, lo que sigue sería en un corto plazo tener lista la licitación, donde vamos a procurar que todas las empresas sean locales", comentó el empresario. Fernando Suárez Cerón, presidente de la CMIC

Foto: Claudia Sánchez

Para el este organismo, la donación del terreno (recientemente comprometido a través de una firma de convenio) forma parte importante del aprovechamiento del recurso existente en el fideicomiso.

"Sí, yo creo que la parte de la donación de del terreno es un aliciente, una ayuda muy importante, porque el recurso que se tiene aproximadamente es de 200 millones de pesos pues servirá para ir trabajando el proyecto ejecutivo, que entiendo incluye la parte de solicitar recurso y apoyo a todas las empresas de aquí de Juárez, pues es de que hacer rendir ese presupuesto que se tiene inicialmente de 200 millones", explicó el líder de la construcción en Juárez.

Además, la CMIC en Juárez también buscará ser invitada a la licitación de este proyecto, expuso el empresario.