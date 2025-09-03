Ciudad Juárez.- Vecinos de la calle Nahoas con avenida de los Aztecas, en la colonia Azteca, reportan un agujero de grandes dimensiones causado por una tapa de alcantarilla en mal estado, que aparentemente ya no funciona.

Según los residentes, el hoyo lleva más de tres semanas sin atención y ha causado que algunos vehículos hayan caído en él.

Ante la falta de intervención de las autoridades, los vecinos colocaron piedras y llantas para alertar a los conductores y evitar accidentes.

En el agujero se pueden observar restos de pavimento, basura y llantas, lo que refleja la necesidad de que la autoridad repare la alcantarilla y garantice la seguridad en la zona.

