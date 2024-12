Ciudad Juárez.- El Instituto Chihuahuense de Educación para Los Adultos (Ichea) entregó este martes la certificación de conclusión de estudios de primaria y secundaria a 30 colaboradores de la empresa maquiladora BRK.

Mario Eberto Jabalera Lino, director del Ichea, declaró que Ciudad Juárez ha sido punta de lanza en alfabetización y educación abierta, en este año más de 7 mil 490 juarenses han recibido su certificación.

En Ciudad Juárez se tiene un rezago educativo de 15 mil personas que no saben leer y escribir, 60 mil que no tienen nivel primaria y cerca de 200 mil juarenses no tienen estudios de secundaria, por lo cual, convocó a los asistentes invitar a esas personas para que puedan seguir con sus estudios.

El representante de la gobernadora en Juárez, Óscar Ibáñez Hernández, declaró que cuando una persona interrumpe sus estudios por diversos factores, pero que toma la decisión de continuar con sus estudios posteriormente, recibe un mérito es mayor que un niño que tiene una formación normal.

Por lo que felicitó a los jóvenes graduados y los invitó a seguir con sus estudios, así como seguir soñando con un mejor futuro.

En lo que va del año, llevan cerca de 50 personas graduadas en la empresa, pero no solo pueden acceder empleados de la empresa, sino también familiares y conocidos.