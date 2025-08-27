Golpeó con un bate de beisbol a su vecino tras discutir con él

Ciudad Juárez.- La Policía Municipal arrestó a Homero H. M. por la presunta responsabilidad en el delito de lesiones dolosas.

Policías que patrullaban en la colonia Villa Colonial, atendieron el reporte de una persona con lesiones en la cabeza en el cruce de las calles Paseo de los Arcos y Paseo de la Fuente.

Al arribar al lugar, los agentes se percataron de un sujeto severamente golpeado y al entrevistarse con él, este señaló que momentos antes tuvo una discusión con uno de sus vecinos quien lo golpeó en la cabeza con un bate de beisbol, por lo que, ante el señalamiento directo, procedieron con su detención.

Los oficiales solicitaron la presencia de una ambulancia para que el lesionado fuera atendido por paramédicos, quienes a su arribo le proporcionaron los primeros auxilios y lo trasladaron a un hospital para su atención médica.

"Previa lectura de derechos, Homero H. M. de 52 años, fue consignado ante la autoridad correspondiente por su presunta responsabilidad en la comisión del delito antes mencionado", se lee en el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM).