Golpea ebrio máquinas de recarga del Juárez Bus

Ciudad Juárez.- Un hombre en aparente estado de ebriedad fue detenido por las autoridades luego de ser sorprendido mientras golpeaba máquinas de recarga del sistema de transporte Juárez Bus.

El hecho ocurrió este miércoles en la estación Aeropuerto, ubicada en la avenida Aeropuerto y fueron los guardias de esaa estación quienes aseguraron al sujeto.

Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) llegaron al sitio en atención al llamado de los guardias y pusieron bajo arresto al infractor.

El hombre fue puesto ante las autoridades por los daños causados a las instalaciones del sistema de transporte.