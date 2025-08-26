Gobernadora garantiza condiciones en Chihuahua para el desarrollo industrial

Ciudad Juárez.- La inversión y el desarrollo para Ciudad Juárez cuentan con el respaldo de la gobernadora del Estado de Chihuahua, Maru Campos Galván, quien aseguró que su gobierno garantizará las condiciones necesarias para el crecimiento industrial en la entidad.

“Comprendemos que la misión de un buen gobierno es generar las condiciones para llevar prosperidad a todas las familias. Este gobierno humanista del Estado sabe que se requieren acciones de largo impacto. En Chihuahua seguiremos cuidando de las instituciones que brindan las garantías mínimas para hacer negocios con certeza jurídica, paz laboral y gobernabilidad”, dijo la mandataria en el marco de la entrega de las remodelaciones del Aeropuerto Internacional Abraham González en esta frontera.

En su mensaje ante representantes de cámaras empresariales, inversionistas y autoridades estatales y locales, destacó que la administración que encabeza trabaja en la actualización paulatina de las corporaciones de seguridad para que sean más eficaces y confiables para la población.

“Estamos cuidando la posición tan destacada que los juarenses, con su trabajo, han consolidado para Ciudad Juárez, tanto a nivel nacional como global. Hoy esta frontera mexicana es líder en exportaciones hacia Estados Unidos con más de 75 mil millones de dólares al año”, reconoció a los fronterizos.

Detalló que en esta ciudad florece la industria aeroespacial y la automotriz, además de contar con una de las industrias de fabricación de electrónicos más importantes en México, incluida la producción de microchips para inteligencia artificial.

“Se va a seguir desarrollando el parque industrial de semiconductores en San Jerónimo, que representará un punto de inflexión para la frontera norte. Esto confirma la gran capacidad de adaptación y crecimiento que tenemos como identidad. Desde esta frontera, México se abre al mundo con su talento, su industria y la determinación de los juarenses”, resaltó sobre la elección de la Secretaría de Economía del Gobierno Federal de ubicar en Ciudad Juárez el Polo Estratégico de Desarrollo Económico.