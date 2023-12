Generosidad navideña, el deseo de compartir

Ciudad Juárez.– En repetidas ocasiones se ha demostrado la capacidad de dádiva de los chihuahuenses con personas que tienen necesidad, incluso esta se incrementa especialmente en estas fechas de fin de año.

Cargando...

Para el obispo de la Diócesis de Ciudad Juárez, este impulso de querer ayudar es debido a que en sí, la Navidad es fiesta, amor, vida, paz y humanidad.

Brenda: caridad familiar en asilo de ancianos

Hay quienes realizan una donación pequeña, como un juguete que sea capaz de alegrar el momento de un niño, o hay quien puede realizar grandes aportaciones que logre tocar a más de una persona.

Cargando...

Es el caso de Brenda, quien este año puso ahorrar a su familia para poder llevar una cena navideña a un asilo de ancianos.

La familia está compuesta por cuatro integrantes: Brenda, su esposo y dos hijos adolescentes, quienes han atestiguado momentos de caridad, de benevolencia y de empatía.

La bondad en la Casa del Migrante

Esta gama de valores y sensaciones son corroborados por el padre Javier Calvillo, quien por años atendió y dirigió la Casa del Migrante en la frontera.

"Yo creo que el mes de diciembre es donde se mueve todos los sentimientos; del ser humano: sus hijos, el matrimonio, sus papás, incluso aquellos que ya se fueron y que no han visto, las heridas las enfermedades, siempre hablar de Navidad es hablar del amor, de la paz, de la familia, de aquellos que amas o de aquellos que te hicieron daño o de aquellos que amaste y ya no están", puntualizó el párroco.

Considera que en ese ámbito, mucha gente se pone a reflexionar en lo que tiene y en lo que no, lo cual acciona otras etapas humanas tales como la fe, la caridad, el compartir, el convivir o el ayudar a personas en la calle.

"La Navidad es donde surgen todos los sentimientos del hombre y es donde se descubre que todos somos seres humanos que estamos para amar, no podemos vivir solos, no podemos vivir en guerra, no podemos vivir en odio y no podemos vivir en balazos" señaló.