Gas LP mantiene precios en Juárez y Chihuahua por otra semana

Ciudad Juárez.– En Juárez y en Chihuahua capital, el precio del gas licuado de petróleo se mantiene sin incrementos una semana más, de acuerdo con el reporte que publica semanalmente la Comisión Nacional de Energía (CNE) para dar a conocer los precios máximos aplicables de este combustible a los consumidores finales.

Según la CNE, los precios vigentes en Juárez para la semana que inicia este domingo 10 y concluye el próximo 16 de agosto serán, para esta frontera, de 9.82 pesos por litro (con IVA incluido); mientras que la presentación por kilogramo se venderá en 18.18 pesos (con IVA).

Como ha ocurrido desde hace meses, los municipios de Ascensión y Janos, también ubicados en el norte del estado, mantienen los costos más bajos del gas licuado de petróleo en Chihuahua, con precios de 9.92 pesos por litro y 18.38 pesos por kilogramo.

En Chihuahua capital, el precio de 10.86 pesos por litro de gas LP seguirá vigente esta semana, mientras que el kilogramo se venderá en 20.10 pesos (con IVA).