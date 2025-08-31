Gas LP en Juárez y Chihuahua baja a niveles similares a 2024

Ciudad Juárez.- El precio del gas LP registró una nueva disminución esta semana por segunda ocasión en lo que va del 2025, alcanzando niveles similares a los del cierre de noviembre del 2024. La información proviene de la lista de precios que publica semanalmente la Comisión Nacional de Energía (CNE), donde se dan a conocer los precios máximos de venta al consumidor final.

De acuerdo con la información vigente del 31 de agosto al 6 de septiembre, el precio del gas LP en Juárez será de 9.72 pesos por litro con IVA, cinco centavos menos que la semana anterior. El precio por kilogramo será de 18 pesos, nueve centavos menos que la semana pasada.

Estos valores son comparables con los vigentes en las primeras dos semanas de diciembre de 2024, cuando el litro se vendió entre 9.68 y 9.75 pesos, y el kilogramo entre 17.93 y 18.06 pesos.

Juárez mantiene los precios más bajos del estado, seguida por Ascensión y Janos, donde también se registró una disminución: 9.82 pesos por litro y 18.10 pesos por kilogramo con IVA.

En Chihuahua capital, los precios también bajaron: el litro se venderá en 10.75 pesos, cinco centavos menos que la semana anterior, y el kilogramo en 20 pesos, con una disminución de 10 centavos respecto a la semana pasada.