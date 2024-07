Garantizan vigilancia a escuelas para evitar robos en vacaciones

Ciudad Juárez.- Como parte de las acciones de la Mesa de Prevención en Adicciones y Violencia “Todos Juntos por Chihuahua”, durante este periodo vacacional llevarán a cabo un protocolo de seguridad en los planteles educativos, a fin de evitar robos o actos de vandalismo.

Aldo Viescas Alcántar, jefe de Servicios Educativos Regionales, informó que, en conjunto con el Programa de Convivencia Escolar, corporaciones de seguridad, los padres de familia y vecinos, se realiza la vigilancia de los planteles.

Indicó que la maestra Marisa Cardona, coordinadora de Convivencia Escolar, actualmente está recibe las solicitudes e inventarios para actualizar las bases de datos, a fin de coordinar las acciones con la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Policía del Estado, el Grupo Goechi, entre otras instancias.

Destacó que durante el período vacacional anterior no se reportaron incidentes: “es algo la verdad histórico, porque siempre hay no, hasta por hacer el daño a las escuelas, muchas veces no es el robo, es nada más entrar a hacer algún daño en la escuela, eso es lo que buscan, el vandalismo”.

También dijo que en este lapso es relativamente corto y los administrativos continúan acudiendo a las escuelas, por lo cual, esperan mantener la cifra en cero incidencias durante este receso.

Por otro lado, el comandante Salvador Fierro Díaz, coordinador del Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (Goechi) de la Agencia Estatal de Investigación, informó que durante las vacaciones realizan rondines diarios en las escuelas, durante al día y por las tardes, a fin de evitar la comisión de algún delito en las escuelas. Por ello, mantienen una coordinación con el Programa de Convivencia Escolar, con la finalidad de ser los primeros respondientes en caso de robo o vandalismo.

“Anteriormente se registró uno, pero en ocasiones se les pasa a los directivos informar de lo que está sucediendo en sus planteles, y a veces se nos imposibilita a nosotros actuar o hacer algún tipo de intervención, pero siempre procuramos estar nosotros atentos a los llamados que nos hacen los directivos, y también siempre en coordinación con el programa de Convivencia, para poder de cierta manera disuadir o inhibir alguna conducta de las personas que quieran ingresar o hacer algún daño a los planteles”, dijo el comandante Fierro.

Además, señaló que las escuelas que presentan mayor riesgo se encuentran ubicadas en la periferia, como Riberas del Bravo y Los Kilómetros, o en donde es difícil el acceso a las unidades, por ello, es que les dan prioridad a estas zonas de la ciudad.