Ciudad Juárez.- Funcionarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) comparecieron ante los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y garantizaron energía eléctrica para la demanda actual y para los proyectos que están por llegar en el sector industrial.

Sergio Colín Chávez, presidente de la Asociación de Maquiladoras Index Juárez y actual coordinador del CCE, explicó que junto con los funcionarios revisaron el estatus de avance desde el 2023 hasta hoy.

Se les informó que la paraestatal ha completado muchos de los proyectos que se iniciaron en el 2023, año en que se tuvieron algunos apagones derivados de picos de demanda durante el verano. Empresarios expresaron su preocupación de que se repita el escenario.

“Con buenas noticias de que han culminado y adelantado algunos proyectos que todavía no estaban programados para terminarse, algunos ya se adelantaron, los cuales nos están garantizando la disponibilidad o la carga suficiente a estos momentos. Aún faltan unos tres o cuatro proyectos más para terminar en lo que falta del año, sin embargo, todo indica que no vamos a tener retrasos en el verano”, expresó Colín.

La preocupación del sector industrial deriva sobre todo en el tipo de equipo que podría verse afectado a consecuencia de las fallas de cantidad y calidad de energía eléctrica

“El tipo de maquinaria que el día de hoy utiliza la industria es muy diferente, ya no es manual, estamos hablando de equipo robotizado, especializado, por lo que cualquier variación de voltaje o picos podría dañar esos equipos. Créanme, hay algunos que pueden costar 200-300 mil dólares y no son fáciles de obtener, porque hay que mandarlos a traer de otros países, por lo tanto es súper importante tener esa calidad en la energía y ya se están previniendo, tanto al exterior como al interior de las empresas”, detalló el presidente de Index Juárez.

El líder industrial explicó que la garantía es tal, que incluso ya hablan de solicitudes de una gran cantidad de energía para algunos de los proyectos que están llegando la ciudad, mayormente relacionados con la inversión taiwanesa.

“Ellos están listos, uno de los factores para las nuevas inversiones y el nearshoring o la amplitud de las nuevas plantas que tenemos es la energía, básicamente es uno de nuestros mayores insumos, por lo tanto, para nosotros es primordial garantizarla y de acuerdo a los números, la experiencia y a experimentación de otras zonas, al menos Juárez como ciudad industrial está respaldada”, añadió Colín.

Aseguró que en lo que va del año, el sector industrial no ha tenido un apagón derivado de la falta de energía y solo se sabe de algunas declaraciones por parte de los hoteleros, no obstante, no hay información de fallas directas.

“Como industria también se recomendó que siguiéramos los parámetros del Código de Red, que nos obliga a seguir las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) para las instalaciones eléctricas, en cualquier comercio, edificio o industria, es muy importante porque también tenemos que revisar de la banqueta hacia adentro”, admitió el coordinador del CCE.

No obstante, la industria está tomando previsiones adicionales: “tenemos celdas fotovoltaicas (energías alternativas) máquinas de ciclos combinados y la proveeduría externa de las granjas solares”.

“Aquí lo importante es que Juárez mantenga esa regularidad tanto de generación, distribución y consumo de energía constante para que no seamos afectados ninguno de los tipos de industria y comercio o cualquier tipo de empresa”, mencionó el coordinador del CCE.