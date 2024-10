Gana Juárez 420 empleos en septiembre: IMSS 

Ciudad Juárez. - Durante el mes de septiembre Juárez ganó 420 empleos, luego de cuatro meses consecutivos de caídas, según el reporte más reciente emitido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El sector Transformación tuvo 208 nuevas plazas, aunque acumula una pérdida de 15 mil 563 en el último año.

El sector que más perdió en septiembre fue la Construcción, con una disminución de 439 empleos. Transportes también perdió 65 plazas.

Servicios sociales y comunales fue el que más plazas ganó un total de 333 empleos en septiembre, mientras que Servicios para Empresas consiguió 261 y el sector comercio avanzó 108 plazas.

La industria eléctrica ganó 11 plazas, la extractiva ganó dos empleos y el sector agropecuario registró un nuevo trabajo.

De acuerdo a Jesús Manuel “Thor” Salayandía, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo, no hay que olvidar que las empresas maquiladoras han reportado ante el Inegi una pérdida acumulada de más de 41 mil empleos de junio del 2023 a julio del 2024, esa caída de 41 mil empleos es la que está provocando que en el último año Ciudad Juárez haya eliminado alrededor de 13 mil 750 plazas.

El empresario recordó que quedan tres meses en el año, por lo que esperan que octubre y noviembre haya ganancias pequeñas y aumente el empleo, porque en diciembre tradicionalmente viene una caída porque baja la producción y es tiempo de gasto, “normalmente diciembre es muy flojo”.

“No es un buen panorama para lo que queda del año, como que empiezan a acomodarse las cosas, hay mucho en el aire económica y políticamente, entre las causas tenemos toda esta incertidumbre creada por los cambios políticos: la reforma al sistema judicial, las otras posibles reformas que van desde la Ley Silla hasta la reducción de la jornada laboral a 40 horas”, previno Salayandía.

Estas iniciativas traen mucha incertidumbre y los inversionistas no se animan a abrir nuevas operaciones, al menos no en el norte del país. Otro factor es que la economía de Estados Unidos no tiene señales claras, algunos hablan todavía de recesión y otros hablan de una recuperación lenta.

De acuerdo al empresario, este escenario no va a moverse mucho hasta enero, ya que se vean las acciones de los primeros 100 días del gobierno de la presidenta de México Claudia Sheinbaum, y una vez que tome posesión ya sea Trump o Kamala en Estados Unidos.