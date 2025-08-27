Ciudad Juárez.– A través del programa “Paga a Tiempo y Gana en Grande”, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) ofrece estímulos y reconocimientos a los ciudadanos que cumplen puntualmente con el pago de su recibo de agua. Si aún no has realizado tu pago, todavía tienes oportunidad de participar en el próximo sorteo.

Jesús Lazo, director comercial de la JMAS, informó que el programa inició en julio y estará vigente hasta diciembre, con un sorteo mensual.

“¿Qué hay que hacer para participar? Pagar a tiempo. Todos los meses sacamos el corte de usuarios que realizaron su pago puntualmente; a cada uno le generamos un boleto que depositamos en una tómbola, y con la presencia de un interventor se realiza el sorteo para seleccionar a los ganadores”, explicó el funcionario estatal.

Entre los premios mensuales que sortea la JMAS se encuentran:

2 autos Nissan March

Motocicletas

Tabletas

Televisiones

“Todos los meses que paguen a tiempo, participan. El sorteo final se llevará a cabo el 26 de diciembre, pero antes habrá uno en septiembre y otro en noviembre”, añadió Lazo.