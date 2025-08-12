Ciudad Juárez.- En el marco del Día Internacional de la Juventud, el Honorable Cabildo llevó a cabo la entrega del Premio MAASS 2025 a diez jóvenes que, por sus destacadas actividades y logros, fueron acreedores a este reconocimiento.

La regidora Luz Clara Cristo Sosa, coordinadora de la Comisión de Juventud, destacó que este galardón se otorga a quienes, con su entrega en actividades altruistas, académicas, deportivas y artísticas, han contribuido al desarrollo de la comunidad.

“El Premio MAASS resalta el esfuerzo de los jóvenes entusiastas y comprometidos con su comunidad”, expresó la regidora.

Por su parte, Osvaldo Rivas, director del Instituto de la Juventud, subrayó que los jóvenes son el cambio y la transformación del entorno. Señaló que el impacto de las juventudes va más allá de un reconocimiento, pues se refleja en espacios educativos, recreativos y en toda la comunidad.

“Creemos que apoyar a las juventudes no es una opción, es una inversión. No solo son el mañana, sino el hoy. A nombre de la comunidad juarense, gracias por inspirarnos”, manifestó.

Este año los galardonados son:

Categoría A

Mariana Isabel Hernández Aguilera

Julia Sánchez Valero

Sergio Alonso H. V.

Ricardo A. C.

Ana Regina M.

Categoría B

Eduardo Cisneros Barajas

Kenyon Iram Lizárraga Aldana

Pamela Piria Gómez

Jessica Ailin Alvarado Montes

David Verdugo Gutiérrez

Julia Sánchez Valero, ganadora en la categoría A por actividades productivas, fundó a los 12 años un negocio de repostería para gatos y perros.

“Todo nació como un regalo para mis mascotas. Este premio me recuerda que la edad no es un límite cuando trabajas con amor y entrega. Gracias a mis clientes por creer en la niña de los pasteles”, expresó.