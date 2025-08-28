Ciudad Juárez.-Este día el Honorable Cabildo de Juárez llevó a cabo una sesión extraordinaria para reconocer a Alma Rosa Gonzalez Ramos mujer cuyo caminar ha dejo huellas de amor a través de su intervención con programas sociales en niños, niñas y adolescentes y por lo que hoy fue reconocida con el premio a la Trayectoria de Vida 2025.

Durante sesión de Cabildo la regidora Sandra García expuso que para esta edicion se recibieron 14 perfiles de personas mayores que de alguna u otra manera han impactado su comunidad, pero fue por su entrega y compromiso con la causa social desde hace mas de 30 años que fue electa como la galardonada.

En el perfil de González destaca que ha fungido como presidenta del Consejo Directivo de la Asociación Ciudadanos Comprometidos con la Paz durante los últimos 25 años, además de que ha sido una gestora de cultura de paz por medio de las artes en específico por la música.

González Ramos creó la primera orquesta sinfónica con niños, niñas y adolescentes de colonias vulnerables en el año 2005, programa que se ha implementado en varios municipios del estado de Chihuahua: Cuauhtémoc, Praxedis, Guadalupe y Porvenir. A la fecha continúa impactando la vida de los NNA, sin dejar a un lado el arduo trabajo con las familias de estos.

En el perfil de González destaca que ha sido propuesta para participar en programas como la formación de coaliciones comunitarias para prevención de adicciones en México, y fue mediante este programa que se intervino en 17 estados del país.

“A todos ustedes, muchas gracias, a mi como regidora de la comisión de familia y asistencia social es grato poder decirles gracias por todo y por tanto que le han dado a ciudad juarez. Decirles que al igual que ustedes en su transitar desde el gobierno municipal estamos trabajando en empoderarlas y mejorar el entorno y valorar sobre todo su ejemplo de vida”, dijo la regidora García.

Durante la premiación la galardonada externó que su amor por la causa social inició al ver la necesidad que existía entre jovenes que se juntaban en pandillas, sin embargo entendió que la problemática iniciaba desde la infancia, por lo que promovió grupos musicales donde los niños y niñas puedan convivir.

“Cada vez que veo a uno de estos niños es como que yo me veo en ellos. Debemos de ser sensibles a las necesidades de los niños que están ahí por las calles y los barrios y que no tienen oportunidades” expresó.

"Dios me llamó a eso a contribuir a mi país, a mi estado y a mi ciudad" concluyó González en su discurso.