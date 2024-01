Futuro de espacio de casa de cambio se decidirá en Cabildo

Ciudad Juárez.- Será en el Cabildo donde se tome la decisión del destino de la construcción de lo que planeaba ser una casa de cambio en el Parque El Chamizal, de acuerdo a información que hoy confirmó el alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

“Se va a reutilizar el espacio, me sugieren mucho que hagamos un espacio de información turística, pero no quiero tomar la decisión, solo lo vamos a ver en el Cabildo, el espacio se va a usar y no tuvo ningún costo para el Municipio” dio a conocer el alcalde.