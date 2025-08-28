Funcionarios municipales leerán cuentos a niños en escuelas

Ciudad Juárez.- La directora del Sistema Municipal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Laura Marín, presentó este jueves el programa Sembrando Letras una iniciativa que busca despertar e impulsar el gusto por la lectura desde la infancia.

Durante la conferencia de prensa, Marín destacó que la lectura aporta creatividad, imaginación y mejora en la ortografía y este programa busca además reforzar el derecho a la educación.

Como parte de la campaña, funcionarios municipales leerán cuentos que serán compartidos en video a través de la página de TikTok de Sipinna, así como en redes sociales de los diversos funcionarios públicos, el primer material se estrenará el 30 de septiembre y posteriormente se publicará uno nuevo cada semana.

Además, el programa contempla jornadas de cuentacuentos en escuelas de la ciudad, con el propósito de acercar a niñas y niños a historias que estimulen su desarrollo y aprendizaje.

Como parte de los promotores de este programa también participarán la regidora Sandra García y el director del instituto de la juventud Osvaldo Rivas.