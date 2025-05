'Fuiste el mejor MA-PÁ'; hija de trans asesinada en Juárez se despide de ella

Ciudad Juárez.- La mujer transexual que murió en un hospital tras ser agredida, fue identificada "Tania" por su hija, quien escribió un texto de despedida a través de redes sociales.

Monserrat compartió una fotografía en Facebook para expresar unas palabras para su "MA-PÁ".

"No sé por dónde empezar, te quiero, siempre estaré orgullosa de ti, de lo que fuiste, porque a pesar de tu orientación sexual fuiste el mejor MA-PÁ que me dio la vida. Sé que estás en un lugar mejor, descansa en paz, papá", comentó Monserrat.

"No te merecías irte de esa manera tan cruel. Soy Monserrat, soy hija de la persona transgénero que hace unos días encontraron, lamentablemente falleció el sábado, me mataron a la persona más noble y más buena, él no le hacía daño a nadie, les pido una oración para que le pueda descansar su alma y les doy las gracias aquellas personas que se manifestaron por la manera tan cruel en la que le arrebataron la vida a mi papá (conocido como “TANIA”). Ruego porque se haga justicia y no quede impune este delito. Te amo papá", agregó Monserrat.

Tania falleció en el Hospital General, donde recbía atención médica luego de que fue encontrada con heridas la tarde del sábado en un terreno baldio ubicado en la calle Paso del Norte, a pocos metros del cruce con Insurgentes en la colonia Chaveña.