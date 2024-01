Fuertes vientos retrasan temperaturas congelantes en Juárez: CEPC

Ciudad Juárez.- Las temperaturas congelantes que han advertido para la ciudad llegarían hasta la noche del domingo y madrugada del lunes, de acuerdo con información de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Mauricio Rodríguez, auxiliar de la dependencia en Juárez, explicó que los vientos que han prevalecido en la frontera han retrasado la llegada de los días fríos a la ciudad.

Sin embargo, el representante de CEPC advirtió que a partir del domingo y hasta media semana próxima las temperaturas rondarán en 0 grados centígrados.

El funcionario dio a conocer que los operativos de esta dependencia se concentrarán en las poblaciones vulnerables, como aquellos que viajan de regreso de vacaciones en las carreteras del estado, ahí realizarán monitoreos constantes; también realizarán rondines nocturnos en busca de personas en situación de calle o personas migrantes, para trasladarlos a albergues. Asimismo, se hizo el siguiente llamado para la población en general:

“El llamado es, si no es necesario salir de sus viviendas no lo hagan; también se pide no utilizar los calentones eléctricos por periodos prolongados, ya que estos pueden calentar el cableado de las viviendas; con los calentones de gas se recomienda mantener una ventana abierta con un mínimo de 10 a 15 centímetros, no dormir con los calentones prendidos y en caso de que noten que la flama es irregular llamar a un técnico para que le de mantenimiento adecuado al aparato”, expuso.