Ciudad Juárez.- Un percance vial debajo del puente de la Teófilo Borunda y Francisco Villarreal Torres, dejó dos personas lesionadas.

Fue una camioneta Suzuki de reciente modelo la que provocó el accidente al no respetar su carril, generando grandes daños en una camioneta Armada color blanco.

Una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana atendió a los lesionados; dos de ellos fueron trasladados a recibir atención médica.

Agentes de la Coordinación de Seguridad Vial realizaron el peritaje para deslindar de responsabilidades, la empresa aseguradora del responsable también arribó al cruce.