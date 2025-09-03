Fronterizos pagan doble: importan autos 'chuecos' ya regularizados en decreto

Ciudad Juárez.– Propietarios de autos registrados dentro del programa de regularización de “chuecos” a través del Registro Público Vehicular (Repuve) han optado, por seguridad, realizar también el trámite de importación, enfrentando un gasto doble, aseguró Adrián Rodríguez Almeida, presidente de la Asociación de Agentes Aduanales (AAA) en Juárez, quien señaló que son “muchas” las personas que han tomado esta decisión.

“Los que entraron al decreto igual —porque necesito venderlo, o lo necesito para que mi hijo vaya a Estados Unidos a estudiar—”, mencionó el líder de los agentes aduanales.

Y es que, ante el riesgo real de que alguna autoridad en México o en EU aplique sanciones a los conductores de estos vehículos, la ciudadanía ha preferido duplicar el trámite, aunque esto represente también un gasto mayor.

“El primer problema que tiene un vehículo regularizado es que no puede ir al extranjero, y mucha gente dice: ‘voy a regularizar para que mi hijo vaya a la escuela a El Paso’. No, pues va a tener problemas todos los días; peor aún, si en la aduana mexicana lo revisan a través de un buscador, por ejemplo Google, meten la serie y ahí aparece cuándo y dónde fue rematado. ‘Oye, fue rematado el año pasado. ¿Por qué lo regularizaste si deben ser vehículos que estuvieran en el país antes de octubre de 2021?’ Te lo decomisan. Y la aduana americana también puede revisar el número de serie de ese vehículo y decirle: ‘¿Por qué traes placas de México si este carro nunca ha sido exportado a Estados Unidos?’. Está en el registro vehicular del país y, en este caso, la multa puede ser de hasta 10 mil dólares”, detalló el agente aduanal.

De acuerdo con este planteamiento, en ambos puertos fronterizos estos autos pueden ser sancionados e incluso decomisados.

El presidente de los agentes aduanales en Juárez recordó que, desde abril pasado, se inició una auditoría al proceso de regularización, ya que muchos de los autos incumplen con requisitos que, a partir de esta revisión, se empezarán a exigir a los vehículos regularizados:

“Hoy sí están verificando, uno, que los registros efectivamente hayan ingresado antes de la fecha pactada (octubre de 2021). Es sencillo, en los registros aparece cuándo y dónde fue rematado ese vehículo en EU. Entonces, ¿cómo quieres regularizar un auto que fue rematado el mes pasado? Además, están revisando que ese vehículo no tenga un reporte de incidencia, como robo, por ejemplo. Si no cumple con estos requisitos, entonces, aunque tengas cita, no se podrá regularizar”, afirmó el especialista.

De acuerdo con el presidente de la Asociación de Agentes Aduanales, estas reglas aplican incluso para aquellos vehículos que ya fueron regularizados e incluso cuentan con placas.