Frontera Norte pierde empleos por aranceles Trump y salarios altos: Anierm

Ciudad Juárez. - Las ciudades fronterizas del norte son las que más desempleo están sufriendo a consecuencia de la incertidumbre arancelaria que no permite el crecimiento de la maquiladora, ni nuevas inversiones, pero también como resultado de los salarios cada vez más altos.

Así lo aseguró Marcelo Vázquez, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República (Anierm) luego de un análisis que hizo el organismo empresarial, antes, durante y seis meses después de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y de su decisión de imponer aranceles al comercio exterior.

La primera de estas tres instantáneas fue en diciembre del 2023, un año después del anuncio de Trump como candidato; la segunda en diciembre del 2024, un mes después del triunfo de republicano y el tercer momento fue en junio de este año, casi con un semestre en el poder, se detalló.

“En ese año y medio, México ganó 301 mil empleos, pero en ese mismo periodo, la frontera perdió 36 mil 100 empleos. O sea que las ciudades que están en la franja fronteriza desde Tijuana hasta Matamoros, llevan año y medio perdiendo empleo, la causa ya la expuso, por un lado, la incertidumbre arancelaria y por otro lado la diferencia del salario mínimo, que es casi 50 por ciento mayor en la franja fronteriza, hace que algunas empresas migren, o que no lleguen las nuevas inversiones”, explicó.

De acuerdo con testimonios de aliados estratégicos de esta asociación, hay empresas para las cuales el costo de un empleado es de 4 mil dólares menos fuera de la franja fronteriza, es así que por cada empresa de mil empleados que se mueve al sur se ahorra 4 millones de dólares al año, de acuerdo con esta declaración.

Advirtió que esta situación se mantendrá así, mientras no se emparejen los salarios y mientras no se calme la guerra comercial de Estados Unidos.

“Tenemos que enfocarnos en atraer empresas porque seguimos teniendo ventajas competitivas y ver qué empresa podemos atraer, a pesar de la diferencia de salarios y aranceles. Pero sobre todo tenemos que aprovechar que nuestra gente sabe mucho de industria para provocar más empresas nacionales en Juárez, si el comercio mundial se cierra, si México se cierra, nosotros tenemos que ser la mayor fábrica de México y eso necesita una estrategia”, consideró.