Ciudad Juárez.- La mañana de este jueves inició con una temperatura de 21 grados y cielo mayormente soleado.

De acuerdo con el pronóstico, a lo largo del día se mantendrán condiciones estables, con una máxima de 33 grados y mínima de 21.

Se esperan ráfagas de viento ligeras, de hasta 8 kilómetros por hora, sin riesgo de afectaciones.

La noche anterior se registraron precipitaciones leves en distintos sectores de la ciudad, que dejaron algunos encharcamientos, pero sin reportes de incidentes.