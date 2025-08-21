Ciudad Juárez.- La mañana de este jueves inició con una temperatura de 21 grados y cielo mayormente soleado.
De acuerdo con el pronóstico, a lo largo del día se mantendrán condiciones estables, con una máxima de 33 grados y mínima de 21.
Se esperan ráfagas de viento ligeras, de hasta 8 kilómetros por hora, sin riesgo de afectaciones.
La noche anterior se registraron precipitaciones leves en distintos sectores de la ciudad, que dejaron algunos encharcamientos, pero sin reportes de incidentes.
