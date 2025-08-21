Ciudad Juárez.- La mañana de este jueves inició con una temperatura de 21 grados y cielo mayormente soleado.

De acuerdo con el pronóstico, a lo largo del día se mantendrán condiciones estables, con una máxima de 33 grados y mínima de 21.

Se esperan ráfagas de viento ligeras, de hasta 8 kilómetros por hora, sin riesgo de afectaciones.

La noche anterior se registraron precipitaciones leves en distintos sectores de la ciudad, que dejaron algunos encharcamientos, pero sin reportes de incidentes.

Compartir:
Tal vez te interese
Valida Tribunal Electoral valida elección judicial
Nacional Valida Tribunal Electoral valida elección judicial
Suma Chihuahua 14 homicidios en lo que va del mes
Estatal Suma Chihuahua 14 homicidios en lo que va del mes
Publicidad
Enlaces patrocinados