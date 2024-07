Ciudad Juárez.- A menos de 24 horas de que concluyeran los comicios para elegir al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, el país está envuelto en manifestaciones de descontento por el resultado. Los venezolanos en Ciudad Juárez expresaron su opinión y señalaron fraude en las elecciones que ganó Nicolás Maduro, actual presidente de esa nación.

Entre la madrugada de este lunes el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela proclamó ganador de las elecciones presidenciales a Nicolás Maduro.

Medios internacionales informan que los porcentajes referidos por el ente organizador del proceso electoral fueron un 51.2 por ciento de los votos a favor de Maduro y un 44.2 por ciento para el opositor Edmundo González Urrutia, quién cuenta con el respaldo de María Corina Machado, a quien no se le permitió participar como candidata.

Milagros Bastidas, una madre de familia de 40 años de edad, quién anhela poder volver a su país con sus dos hijos, dijo en entrevista para Netnoticias que llegó a esta frontera hace cuatro meses y permanece en espera de obtener una cita a través de CBP-One.

En su travesía lleva consigo a sus hijos, de nueve y 11 años de edad, por quienes decidió salir de su país, ya en dos ocasiones, debido a que a través del emprendimiento de tejido y repostería ya no podía costear la compra de lo básico para comer, debido a que cada día los precios aumentan.

“Yo de mi parte estoy indignada, estoy muy brava. Toda mi familia estábamos apoyando a María Corina (Machado). Es un fraude lo que hicieron allá el CNE, porque a la 1:00 de la tarde me enviaron un mensaje de que ya estábamos ganando, María Corina estaba ganando y de repente a las 9:00 de la noche se volteó la tortilla, no sé. Algo pasó que ya no ganó”, dijo.