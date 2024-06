Ciudad Juárez.- Con la venta de rastrillos, tortilleros y broches para la ropa, don Beto va al cruce de la calle Séptima y avenida Santiago Troncoso desde las 10:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde.

Su intención es obtener ingresos que le permitan continuar con el sustento de su hogar, sin importar exponerse a los climas extremos de la ciudad, por lo que se pide a los automovilistas que circulan apoyarlo en su pequeño negocio.

“A mí, mucha gente ya me conoce, todo el día estoy saludando a niños, jovencitos y mamás, también a los que trabajan en las maquilas de aquí cerca… Yo tengo muchos amigos jóvenes que cuando me ven me dan dinero sin llevarse nada de lo que vendo, por eso estoy muy agradecido con todos y espero que sean multiplicados y bendecidos en sus trabajos, su salud y vida”, mencionó el adulto mayor.

Con 75 años de edad, don Beto espera seguir teniendo la fortaleza y entusiasmo por su trabajo, pues le gusta estar en las calles, se siente con la energía de seguir vendiendo sus artículos y salir adelante.

En un en vivo para Netnoticias, el adulto mayor envió un mensaje a las personas que pasan por su crucero:

“Agradezco mucho a todos los que se detienen a saludarme y también a los que me han dado dinero sin que yo se lo pida. Agradezco desde los 5 pesos hasta los cien o 500 pesos que me han llegado a dar. Quiero aclarar que yo no pido dinero, yo vendo mis tortilleros que hace mi hermana, los rastrillos y los broches de ropa, pero a veces me insisten en que acepte la ayuda y me hacen sentir comprometido a aceptarlo con pena, pero siempre pido a Dios que me los cuide y bendiga porque se convierten en mis nuevos amigos”, concluyó don Beto.