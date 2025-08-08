Formulan imputación a tres detenidos por secuestro agravado

Ciudad Juárez.– La Fiscalía de Distrito Zona Norte formuló imputación en contra de Benjamín P., Carlos Armando C. y Brayan Eliú M. N., por su presunta responsabilidad en los delitos de secuestro agravado, lesiones calificadas y portación ilegal de arma de fuego.

Durante el acto procesal, el agente del Ministerio Público informó a los tres imputados que se les atribuye la privación de la libertad de un hombre, ocurrida el pasado lunes 4 de agosto en el exterior de un establecimiento comercial ubicado sobre la avenida Ejército Nacional.

La investigación ministerial indica que los tres implicados, mediante el uso de armas de fuego, golpearon a la víctima y la obligaron a subir a un vehículo marca Dodge Caravan, color blanco. Sin embargo, en su intento por salvaguardar su integridad, la víctima logró descender del automotor.

Derivado de la rápida intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los agresores emprendieron la huida, lo que derivó en una persecución que concluyó cuando los tripulantes de la Caravan se impactaron contra el conductor de una motocicleta, momento en el que fueron detenidos.

Durante la acción policial, se les aseguraron dos armas de fuego calibre 9 milímetros, las cuales serán sometidas a estudios periciales de balística forense.

Presentados ante la autoridad judicial, el Juez de Control que presidió la audiencia inicial impuso a los imputados la medida cautelar de prisión preventiva y fijó para el próximo lunes 11 de agosto la audiencia de vinculación o no a proceso, en la que se resolverá su situación jurídica.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).