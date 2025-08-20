Formulan imputación a detenido por homicidio en Paseo de Los Nogales
Foto: Cortesía

Ciudad Juárez.- La Fiscalía de Distrito Zona Norte informó en un comunicado que formuló imputación contra de Jesús Manuel G. O., por el delito de homicidio calificado, cometido el 8 de agosto de 2025, en el fraccionamiento Paseo de los Nogales, en Ciudad Juárez.

Según las indagatorias, entre las 7:30 de la tarde y las 9:00 de la noche de ese día, la víctima identificada como Ramón G. C.fue atacada con un arma de fuego cuando se encontraba en el cruce de las calles Paseo de la Victoria y Paseo de los Nogales.

El imputado permanece bajo prisión preventiva, mientras que este jueves 21 de agosto, a las 11:30 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia para determinar si será vinculado a proceso o no.

Compartir:
Tal vez te interese
Inmigrantes que buscan ciudadanía deben demostrar no ser 'antiestadunidenses'
Internacional Inmigrantes que buscan ciudadanía deben demostrar no ser 'antiestadunidenses'
Víctor Robles de Marineros suspendido 10 juegos por lanzar bate al lanzador
Deportes Víctor Robles de Marineros suspendido 10 juegos por lanzar bate al lanzador
Publicidad
Enlaces patrocinados