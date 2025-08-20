Formulan imputación a detenido por homicidio en Paseo de Los Nogales

Ciudad Juárez.- La Fiscalía de Distrito Zona Norte informó en un comunicado que formuló imputación contra de Jesús Manuel G. O., por el delito de homicidio calificado, cometido el 8 de agosto de 2025, en el fraccionamiento Paseo de los Nogales, en Ciudad Juárez.

Según las indagatorias, entre las 7:30 de la tarde y las 9:00 de la noche de ese día, la víctima identificada como Ramón G. C.fue atacada con un arma de fuego cuando se encontraba en el cruce de las calles Paseo de la Victoria y Paseo de los Nogales.

El imputado permanece bajo prisión preventiva, mientras que este jueves 21 de agosto, a las 11:30 de la mañana, se llevará a cabo la audiencia para determinar si será vinculado a proceso o no.