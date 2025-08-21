Formulan imputación contra empresario por otro cargo de fraude

Ciudad Juárez.- La Fiscalía de Distrito Zona Norte, través de la Unidad de Investigación en Delitos Patrimoniales, formuló imputación en contra de Felipe de Jesús V. G., por un nuevo caso de fraude por una cantidad superior a los 4.1 millones de pesos, cometido a un masculino en Ciudad Juárez.

El agente del Ministerio Público que lleva a cabo la investigación, hizo del conocimiento al imputado de 53 años de edad, que se le atribuye haber causado un detrimento patrimonial a la víctima mediante el engaño.

La imputación establece que Felipe de Jesús V. G., utilizó la moral denominada Corporación Internacional de Productos Generales S. de R.L. de C.V., conocida comercialmente como “Carlitos Güey”, para invitar a la víctima a invertir en las sucursales o franquicias en el giro comercial de venta de vinos y licores al mayoreo y menudeo.

Para lo cual, ofreció a la víctima un interés mensual de 10 y 15 por ciento, dependiendo de la cantidad invertida, y para convencerla se valió de la amistad que había entre ambos, dándole su palabra que en caso de algún incumplimiento le respondería con sus bienes.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal 1792/2025, fijó para el próximo lunes 25 de agosto, la audiencia de vinculación o no a proceso, en donde se resolverá la situación jurídica de Felipe de Jesús V. G., en esta nueva imputación por el delito de fraude.

Cabe hacer mención que, en menos de una semana, es la segunda orden de aprehensión cumplimentada en su contra, la primera bajo la causa penal 1918/2025, también por el mismo delito y cuya situación enfrenta bajo la medida cautelar de prisión preventiva