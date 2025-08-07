Firman convenio en Juárez para impulsar Pymes con tecnología

Ciudad Juárez.– Con el objetivo de que micros, pequeñas y medianas empresas del sector comercial en Juárez puedan potenciarse y promoverse ante clientes no solo en México, sino también en Estados Unidos, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez y Funax (una organización sin fines de lucro que trabaja temas de innovación y emprendimiento) firmaron un acuerdo de colaboración.

Iván Pérez, presidente de Canaco, mencionó previo a la firma que este tipo de acuerdos busca implementar acciones que acerquen al comercio local a las tecnologías más novedosas.

Omar Saucedo, representante de la empresa Microsoft, explicó que este convenio permitirá el acceso a la plataforma Pymais, diseñada para ayudar a que empresas mexicanas (Pymes) tengan una opción para ser promovidas tanto en México como en Estados Unidos, con el objetivo de hacerlas visibles ante potenciales clientes en ambos países.

“Para ello es importante que validemos a nuestras empresas, que podamos decir: estas empresas ya pasaron por un proceso de validación y ya las podemos promover de manera binacional”, detalló el directivo de Microsoft, que forma parte del proyecto.

La firma del acuerdo entre Canaco y Funax busca que todas las empresas afiliadas a la cámara puedan acceder a condiciones preferenciales y aprovechar este programa, se detalló durante el evento.

Se destacó que este es un programa de alcance nacional que se coordina desde Ciudad Juárez, y que con este tipo de acuerdos se pretende que la ciudad siga siendo ejemplo a nivel nacional por el tipo de programas que se diseñan y por el grado de innovación que se genera en la frontera.

De acuerdo con datos proporcionados por el representante de Microsoft, más del 99 por ciento de las empresas en México pertenecen al segmento de micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), las cuales generan alrededor del 50 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y casi el 70 por ciento del empleo en el país.

“Casi cinco millones de Pymes en México... imagínense que todos cerráramos filas y pudiéramos ayudar para que esas Pymes generen un empleo más, ¿se imaginan la contribución económica que tendríamos en el país? De eso se trata Pymais”, comentó.

El acuerdo fue firmado este martes por Iván Pérez, presidente de Canaco, e Ivonne Aguilera González, presidenta de Funax. También fueron testigos de la firma Lenys Sánchez, directora ejecutiva de Funax, y Omar Saucedo, representante de Microsoft.