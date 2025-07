Ciudad Juárez.- Luego de la sesión de los integrantes del Fideicomiso del Centro de Convenciones, se realizó la firma de una carta promesa de donación de los terrenos en los que se construirá el Centro de Exposiciones y Convenciones (CEC) Paso del Norte.

En el encuentro participaron la gobernadora Maru Campos Galván; el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar; el presidente del comité técnico del Fideicomiso para el Centro de Convenciones, Javier Gómez Ito; la ciudadana y empresaria donante del terreno, Laura Zaragoza de la Torre; y el presidente del Consejo de Desarrollo Económico Regional (Coder) Juárez, Julián Pedroza Cervantes.

“Quisiera agradecer a todos los comités técnicos que estuvieron antes, es el esfuerzo de todos”, dijo Gómez Ito, al celebrar el acuerdo tomado por los empresarios e integrantes del fideicomiso.

Compartió el proceso que llevó la revisión de las opciones, cuando se convocó a los representantes de las cámaras empresariales como Canacintra, Canadevi, Consejo Coordinador Empresarial, Coparmex y otros entes, para que presentaran propuestas de terrenos con el objetivo de hacer una valoración y adquirir el terreno más idóneo.

En esa circunstancia se presentaron propuestas de donación de terrenos: uno de ellos en la avenida Vicente Guerrero y otro en la ampliación del bulevar Francisco Villarreal Torres.

“El Comité Técnico decidimos comprar un terreno. El terreno elegido fue el ubicado en la prolongación Tomás Fernández, entre las calles bulevar Francisco Villarreal Torres y Camino a Ortiz Rubio (…) fue elegido con las evaluaciones técnicas, económicas y urbanísticas”, reconoció.

La donación de 4.5 hectáreas de terreno por parte de la señora Zaragoza de la Torre incluye 10 condiciones adicionales propuestas sobre el tiempo de construcción y uso del recinto: que no deberá durar más de tres años; el uso del recinto cuatro veces al año, sin costo alguno, para una asociación civil que determine la donante; que tenga buenos accesos y estacionamiento, así como espacios de maniobra para carga y descarga de mercancías; y que la obra de construcción sea licitada con al menos tres participantes de prestigio y con experiencias previas comprobables.

En el listado de peticiones de la donante se incluye la propuesta de que el despacho de Arquitectos Legorreta, de la Ciudad de México, sea el que diseñe el proyecto de construcción, por lo que se espera la visita del arquitecto el próximo lunes para que conozca el terreno.

“Es un proyecto de ciudad, no pertenece a empresarios o gobierno, es de todos. No solo será un centro de exposiciones y de eventos, sino que nos colocará a nivel internacional para impulsar el turismo de negocios, generando una importante derrama económica (…) es una cadena de valor que se activa”, dijo Gómez Ito.

En su mensaje, la señora Laura Zaragoza de la Torre, donante del terreno, se refirió al cuidado de la ciudad como una responsabilidad conjunta, por lo que reconoció iniciativas como las que cuidan de los árboles y limpian la Sierra de Juárez con ese objetivo.

“He escuchado bastante hablar del derecho a la ciudad. Me parece que la única opción es la acción desinteresada de todos y cada uno. Me gustaría que habláramos del amor a la ciudad; el amor es activo y responsable (…) no es egoísta. Tomar con esmero y responsabilidad la tarea de cada quien, todo suma. Me siento muy contenta de poder sumar”.

La gobernadora Maru Campos Galván reconoció el valor de la organización entre el empresariado y los gobiernos, en beneficio de la comunidad juarense.

“Expresarle nuestro agradecimiento a la señora Laura Zaragoza. Tu generosidad muestra el sentimiento de esta gran ciudad. Aquí está el Gobierno del Estado para trabajar en este gran proyecto”, dijo la mandataria estatal.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar, que por su figura como parte del Gobierno Municipal es parte del fideicomiso y testigo honorífico de la carta de donación, agradeció a los empresarios que han integrado e impulsado la iniciativa para construir el Centro de Convenciones.

“A la gobernadora, gracias por apoyarnos en este sueño de los juarenses (…) estamos muy contentos. Esto que está pasando en estos momentos y lo que ha pasado en los últimos días con las propuestas de donación habla muy bien de Ciudad Juárez y de poder lograr este propósito tan importante para la ciudad”, señaló el edil.

En el evento se presentó el nombre oficial del Centro de Exposiciones y Convenciones (CEC) Paso del Norte, así como un logotipo dinámico y de colores que lo identifica. Se informó que el nuevo recinto contará con 22 mil metros cuadrados de construcción, en el predio ubicado entre el bulevar Francisco Villarreal Torres y Camino a Ortiz Rubio. Se estima contar con su costo y diseño en el mes de noviembre.