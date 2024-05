Ciudad Juárez.- Como parte del movimiento "Diálogo Nacional por la Paz", este jueves el candidato de la coalición "Juntos en Defensa de Chihuahua", Rogelio Loya Luna, firmó el Compromiso por la Paz, en el Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez (ITCJ).

El obispo de Juárez, José Guadalupe Torres Campos, declaró que esta no es solo una firma materialmente hablando, es un compromiso trascendental, un compromiso de cada uno desde su instancia, entre sacerdotes, laicos, organizaciones sociales y el candidato Rogelio Loya.

"Unidos con un solo objetivo, la paz, aquí debemos dejar de lado un interés personal y ver por el bien común, ver por la comunidad, por el pueblo de Dios", declaró el obispo.

Dijo que en dicho compromiso hay 14 desafíos que el episcopado señala para que trabajando juntos sean artesanos de paz y como Iglesia diocesana harán hincapié en los temas de personas desaparecidas y la atención a los migrantes, los cuales son los más significativos.

Además, el sacerdote de la compañía de Jesús, Javier Ávila Aguirre, señaló que esta acción no es un acto coyuntural, los cuatro homicidios de Cerocahui, este es un proceso de paz que surge a raíz de momentos muy dolorosos, han muerto muchas personas en el país, no solo sacerdotes y no ha pasado nada.

Desde hace 18 años, México vive una de las crisis de violencia más graves de su historia contemporánea, además de un sistema de seguridad fragmentado, por ello, dijo que urge que se revise el sistema de seguridad, porque el actual no está funcionando.

"Los asesinatos de Javier, Joaquín, Pedro y Paul, han sido el impulso y la razón por la que hemos iniciado este proceso de paz y estos compromisos, hay que buscar poner en común, tal vez nuestros mínimos compartidos para ir eliminando nuestras maximas diferencias, nos urge buscar puntos de diálogo y de coincidencia, que el Dios de la vida nos ilumine para lograr esos cambios", declaró el padre Javier Ávila.

Ademas, Silvia Méndez Hernández, directora del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, declaró que les preocupa la tortura y que la ciudad vuelva a vivir este periodo oscuro, por ello, pidió poner atención a quienes estarán a cargo de la seguridad en Juárez, erradicar la tortura en la ciudad, además de una alerta temprana de búsqueda inmediata de personas desaparecidas.

Entre las propuestas se encuentran que desde el Gobierno Municipal se genere en espacios de paz en centros comunitarios, en instituciones educativas y desde el Gobierno Municipal hacia el Congreso del Estado, para la capacitación de espacios cívicos.

Alejandra, responsable de la organización Jesuita, comentó que respecto al tema de migración, les duele lo que sufren los migrantes y que se vea como un sector social independiente, con ello violentando sus derechos humanos.

Es urgente atender estas violaciones, para lo cual, piden que se asigne una partida presupuestaria para la atención de personas en situación de movilidad, además de contar con una capacitación y profesionalización de las corporaciones que brindan atención a los migrantes.

Pidieron establecer mecanismos en la integración en el ámbito educativo y acceso a derechos, así como crear una comisión especializada para migrantes.

Rogelio Loya felicitó a la Iglesia por generar estos compromisos con laicos, sacerdotes y organizaciones sociales y dijo que con todo gusto se comprometerá y firmará este compromiso por la paz.

No puede haber paz sin armonía: Loya

"No puede haber paz sin derechos humanos, no puede haber paz sin confianza, sin responsabilidad, sin honestidad, sin seguridad, sin amor por lo que hacemos, no puede haber paz sin fe, sin alegría y no pude haber paz sin armonía", declaró Loya Luna.

Por lo cual, el candidato destacó su propuesta de la creación del Instituto para la Salud Mental, el cual tendrá más de 100 psicólogos, trabajadores sociales y mediadores para resolver conflictos, además tendrán talleres para capacitar a maestros, a fin de crear una célula para promover la paz en la ciudad.

Generarán una gran vertebración con la Iglesia, asociaciones civiles y comunidad, así como el rescate de espacios públicos.

"No podemos permitir que la Policía esté comandada por la delincuencia y eso se va a acabar en Juárez", puntualizó Loya Luna.

Por último, María Refugio García Sáenz, representante de la Red Nacional por la Paz en Ciudad Juárez, pidió al candidato promover en las escuelas la educación por la paz, la cultura de la hospitalidad con los migrantes, para lo cual será necesario tener una coordinación interinstitucional, así como un gobierno abierto y con perspectiva de derechos humanos que le dé seguimiento a estas propuestas.