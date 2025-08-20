Ciudad Juárez.- Este miércoles se reportan tiempos de espera moderados en los puentes internacionales hacia El Paso, Texas.

En el puente Córdova-Américas (Libre), el cruce peatonal registra 15 minutos de espera. En los carriles estándar, con tres líneas abiertas, los automovilistas esperan 50 minutos, mientras que en Ready Lane el tiempo es de 40 minutos.

En el puente Paso del Norte (Santa Fe), los peatones enfrentan 10 minutos de espera, mientras que los vehículos tardan 50 minutos en carriles estándar, con dos líneas abiertas, y 45 minutos en Ready Lane.

En el puente Zaragoza-Ysleta, los peatones esperan 10 minutos; en carriles estándar, con dos líneas abiertas, los vehículos hacen hasta 40 minutos, y en Ready Lane 35 minutos.

Por su parte, el cruce de Santa Teresa se mantiene sin filas en ningún carril ni en el paso peatonal.