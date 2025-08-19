Ciudad Juárez.- La mañana de este martes se reportaron tiempos de espera moderados en los cruces internacionales hacia la ciudad de El Paso, Texas.

En el puente Córdova-Américas (Libre), los automovilistas enfrentan alrededor de 45 minutos en carriles estándar y 40 minutos en Ready Lane, mientras que los peatones cruzan en aproximadamente un minuto.

En el Paso del Norte (Santa Fe), el cruce vehicular registra 40 minutos en carriles estándar y 45 minutos en Ready Lane, en tanto que los peatones esperan cerca de 20 minutos.

En el Zaragoza-Ysleta, los tiempos son de 35 minutos en estándar, 30 minutos en Ready Lane y 10 minutos para el cruce peatonal.

El único cruce sin filas es el de Santa Teresa, donde hasta ahora no se reporta congestionamiento.